ГД отклонила поправку ЛДПР об участии кандидатов в президенты в дебатах

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Госдума отклонила в пятницу при обсуждении законопроекта об отмене открепительных удостоверений на выборах поправку об обязательном участии кандидатов в президенты в предвыборных дебатах.

Госдума приняла в пятницу во втором чтении пакет законопроектов, устанавливающий порядок голосования по месту пребывания без использования открепительных удостоверений и уточняющий процедуру назначения выборов президента РФ в 2018 году.

"Мы считаем, что дебаты – это наиважнейшая часть избирательного процесса. Именно на дебатах кандидат может не только озвучить свою позицию, но и доказать ее правоту, именно на дебатах избиратель может увидеть, насколько кандидат способен отстаивать свою позицию и насколько он вообще способен к дискуссии. Мы согласны, что закон о выборах президента может сделать некоторые послабления для личного участия кандидатов, но мы считаем, что отказываться от участия в дебатах кандидат не имеет права", — сказал вице-спикер Госдумы от ЛДПР, один из авторов поправки Игорь Лебедев, выступая на пленарном заседании.

Либерал-демократы предложили убрать из законодательства норму, дающую право кандидату в президенты отказаться от участия в дебатах, и предложили поддержать поправку.

В свою очередь глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил поправку отклонить, так как кандидат сам должен решать, реализовывать ему право на участие в дебатах или нет.

"Президент продолжает осуществлять свои полномочия (во время предвыборной кампании – ред.). Конечно же, не всегда такая возможность (участия в дебатах – ред.) есть. Для кандидатов такое участие является правом. Реализовывать это право или нет, пусть решает он, его штаб. Эту поправку мы не поддерживаем", — сказал Крашенинников.

Большинство парламентариев не поддержали предложение депутатов ЛДПР.