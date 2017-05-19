ГД одобрила во втором чтении отмену открепительных удостоверений на выборах

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Госдума приняла в пятницу во втором чтении пакет законопроектов, устанавливающий порядок голосования по месту пребывания без использования открепительных удостоверений.

Сенаторы Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков 3 марта внесли в Госдуму пакет законопроектов, направленных на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и повышение доступности избирательных участков. Законопроекты были приняты в первом чтении 12 апреля. Во втором чтении законодательные инициативы были существенно доработаны, в частности более детально была прописана процедура голосования по месту фактического нахождения в день выборов взамен голосования по открепительным удостоверениям.

Ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в случае принятия законопроектов во втором чтении 19 мая, третье окончательное чтение пройдет в среду, 24 мая.

Согласно законопроекту, избиратель, который будет находиться в день голосования в другом городе или регионе сможет подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ. Сроки подачи заявлений устанавливаются ЦИК РФ в ограниченных пределах — не ранее чем за 45 дней и не позднее 14 часов местного времени дня, предшествующего дню голосования. Гражданин сможет проголосовать по месту фактического пребывания только один раз, а заявление на включение в список избирателей по месту нахождения может быть подано только на один избирательный участок и только лично по предъявлению паспорта. Подать заявление можно будет через портал госуслуг или в МФЦ, если это будет предусмотрено порядком ЦИК РФ. Если в день голосования избиратель все же придет на участок по месту жительства, то он сможет проголосовать только по решению участковой избирательной комиссии после проверки факта, что он не голосовал на участке по месту нахождения, указанному в заявлении.

Предусматриваются и способы защиты заявлений от подделок, в том числе с использованием специальной марки. При этом устанавливается учет марок, в том числе при их передаче избирательным комиссиям, и отчетность по их использованию. В этом случае голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.