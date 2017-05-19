Американские санкции помогли России стать крепче, заявил Рябков

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Москве не привыкать к американским санкциям, действия предыдущей администрации в реальности помогли РФ "стать крепче", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи одобрением накануне Палатой представителей конресса США законопроекта о возможных санкциях за оказание военной помощи Сирии.

Нижняя палата Конгресса США 17 мая приняла законопроект о санкциях против тех, кто оказывает помощь, в том числе военную, Сирии. В законопроекте (номер 1677), предлагается также закрепить обвинения в адрес ВКС России в преднамеренных бомбардировках мирного населения в Сирии.

"Нам не привыкать к американским санкциям. За последние годы Вашингтон вводил их более 30 раз, ограничивая возможности для компаний из США работать на российском рынке и фактически придавая импульс развитию нашей экономики через импортозамещение и диверсификацию торговых связей. Предыдущая Администрация Барака Обамы в реальности помогла нам стать крепче", — отметил высокопоставленный российский дипломат.