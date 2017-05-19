Президент Филиппин посетит Россию

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте пробудет в России с 22 по 26 мая с официальным визитом, в ходе которого он рассчитывает встретиться с российскими властями, сообщает телеканал ABS-CBN.

Как сообщила второй секретарь филиппинского МИД Мария Клеофе Нативидад (Maria Cleofe Natividad), целью визита Дутерте в Россию станет укрепление двусторонних связей между государствами.

"Мы считаем, что это обозначит новую главу в филиппино-российских отношениях. Мы рассматриваем этот визит как признак нашего общего сильного стремления расширять и укреплять двусторонние отношения", — сообщила Нативидад журналистам в ходе пресс-конференции в президентском дворце Малакананг.

Президент России Владимир Путин пригласил Дутерте приехать с визитом в ходе встречи на саммите АТЭС в Перу, который прошел в ноябре минувшего года.