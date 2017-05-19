Мандат депутата Тарасюка передадут координатору Приморского отделения ЛДПР

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мандат, ставший вакантным в связи со смертью депутата ЛДПР Василия Тарасюка, решением Высшего совета партии будет передан депутату законодательного собрания Приморья Андрею Андрейченко, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

Госдума в пятницу досрочно прекратила полномочия депутата Госдумы Василия Тарасюка в связи с его смертью. Ранее посольство РФ в Израиле сообщило о гибели пожилого россиянина во время купания в Мертвом море, дипломаты не назвали его имени, ссылаясь на этические соображения. Лебедев тогда подтвердил РИА Новости смерть своего коллеги по фракции Василия Тарасюка в Израиле.

"Решением Высшего совета партии мандат будет передан депутату ЗАКС Приморья, члену ЛДПР Андрейченко Андрею. Он является координатором регионального отделения партии в Приморье", — сказал Лебедев агентству в пятницу.

Прощание с депутатом Тарасюком, ушедшим из жизни в 68 лет, прошло 11 мая в Центральной клинической больнице Москвы. В гражданской панихиде приняли участие депутаты всех фракций нижней палаты парламента, коллеги из комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также с предыдущих мест работы.