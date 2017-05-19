В Госдуме ограничение RT и Sputnik в США назвали нарушением конкуренции

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Действия американского парламента по ограничению работы Russia Today и Sputnik могут быть просто актом недобросовестный конкуренции, считает глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

"Экспертом Высшей школы экономики было высказано обоснованное предположение, что американское медиасообщество напугано качеством работы российских средств массовой информации в англоязычном информационном пространстве. Таким образом, действия американского парламента в направлении ограничений работы Russia Today и Sputnik могут быть просто актом недобросовестной конкуренции", — сказал Левин на заседании Госдумы, представляя доклад о законности работы американских средств массовой информации "Радио Свобода" и "Голос Америки".

Ранее Госдума поручила комитету по информационной политике организовать проверку американских СМИ — "Радио Свобода", "Голос Америки", CNN — на соответствие их деятельности российскому законодательству. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Константин Затулин (ЕР). Комитет ГД по информационной политике провел расширенное заседание с участием экспертов по этому вопросу.