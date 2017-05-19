ЛДПР предложила пригласить в Госдуму главу ФСБ на закрытое заседание

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. ЛДПР на заседании Госдумы в пятницу предложила пригласить главу ФСБ Александра Бортникова в нижнюю палату российского парламента и обсудить в закрытом режиме деятельность СМИ.

"Я предлагаю не ограничиваться сегодняшним обсуждением, а в закрытом режиме провести еще раз обсуждение и пригласить на это обсуждение директора Федеральной службы безопасности Бортникова Александра Васильевича. У них больше материалов, они больше знают", — сказал председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский во время выступления по результатам доклада о деятельности американских СМИ на соответствие их деятельности российскому законодательству.

Ранее Госдума поручила комитету по информационной политике организовать проверку американских СМИ — "Радио Свобода", "Голос Америки", CNN — на соответствие их деятельности российскому законодательству. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Константин Затулин (ЕР). Комитет ГД по информационной политике провел расширенное заседание с участием экспертов по этому вопросу.