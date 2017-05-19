Виктор Бабурин избран председателем Заксобрания Калужской области

КАЛУГА, 19 мая — РИА Новости. Виктор Бабурин избран председателем Законодательного собрания Калужской области, сообщил РИА Новости представитель управления аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения аппарата Заксобрания.

Голосование по кандидатуре нового председателя состоялось в четверг в ходе заседания сессии законодательного органа. Фракция партии "Единая Россия" выдвинула на эту должность первого заместителя председателя Заксобрания Виктора Бабурина. Остальные фракции своих представителей не выдвигали. В поддержку Бабурина выступил и глава региона Анатолий Артамонов. По итогам тайного голосования за кандидатуру Виктора Бабурина единогласно высказались 36 присутствующих депутатов.

"Я присоединяюсь к решению фракции. Виктор Бабурин имеет колоссальный опыт. Поэтому мы и просим его продолжить свою работу на посту председателя Законодательного собрания", — привел собеседник агентства слова губернатора.

В управлении добавили, что слова поддержки Бабурину высказал депутат Государственной думы Виктор Дзюба. Выразив надежду на дальнейшее сотрудничество, он вручил ему Благодарственное письмо федерального парламента.