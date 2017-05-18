Минниханов: форум дипломатов стран ОИС укрепляет связи РФ и исламского мира

КАЗАНЬ, 18 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящий в Казани в рамках международного экономического саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit", способствует развитию дружественных связей между Россией и исламским миром, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Президент Татарстана в четверг встретился с участниками Форума молодых дипломатов стран ОИС в Казанском кремле.

"Форум молодых дипломатов стран ОИС является эффективной площадкой по развитию дружественных связей между Россией и государствами исламского мира. Мы рады, что нашли новую форму работы с молодежью. Данный форум проходит в республике уже во второй раз. Выражаем благодарность руководству МИД России и лично министру Сергею Лаврову за содействие в организации данной работы", — цитирует слова президента Татарстана его пресс-служба.

Минниханов отметил, что накануне в Грозном состоялось заседание группы стратегического видения "Россия — Исламский мир", деятельность которой также способствует сближению России с исламским миром. По словам президента Татарстана, в последние несколько лет организация серьезно активизировала свою работу. "Мы сегодня рассматриваем возможность увеличения количества наших встреч. Вместо одного заседания в год планируется два: одно — на территории России, второе — за пределами нашей страны", — сообщил он.

Большим потенциалом, по словам Минниханова, обладает также саммит "Россия — Исламский мир: KazanSummit". "Я думаю, это единственная в своем роде площадка в России, позволяющая обсудить актуальные вопросы сотрудничества в области халяльного рынка, исламского банкинга и бизнеса. Мы можем рассказать о своих возможностях, а также перенять опыт, навыки и технологии у наших коллег из исламских стран", — считает глава Татарстана.

Первый заместитель председателя совета молодых дипломатов МИД РФ Арег Агасарян поблагодарил за поддержку в организации форума, отметив, что взаимодействие России со странами ОИС способно стать мощным фактором оздоровления международной обстановки в целом.

Форум молодых дипломатов стран ОИС — уникальная неформальная дискуссионная площадка для действующих молодых сотрудников внешнеполитических ведомств государств мира с участием известных общественно-политических деятелей, дипломатов, представителей власти. Форум проводится с целью содействовать продвижению внешнеполитических интересов России, развитию двусторонних и многосторонних экономических связей между странами-участницами, а также наладить доверительные контакты с молодыми коллегами из стран ОИС. Первый форум прошел в рамках VIII международного экономического саммита "Россия — Исламский мир: Kazansummit" в мае 2016 года в Казани.

Другие новости региона читайте здесь