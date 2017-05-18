Первый разговор: Путин и Макрон обсудили сотрудничество России и Франции

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин провел первый телефонный разговор с избранным французским лидером Эммануэлем Макроном. Политики обсудили отношения между странами и условились продолжить личные контакты.

Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции 14 мая. На этом посту он сменил Франсуа Олланда.

Во втором туре президентских выборов, который прошел 7 мая, Макрон набрал 66,1 процента голосов избирателей. За его соперницу, кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, проголосовали 33,9 процента французов.

Двусторонние отношения

Во время телефонного разговора Путин поздравил Макрона с вступлением в должность и с формированием нового правительства.

Лидеры России и Франции заявили о необходимости развивать отношения между странами.

"Выражена обоюдная готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах", — говорится в сообщении Кремля.

Путин и Макрон договорились поддерживать личный диалог.

Внешняя политика

Политики также условились сотрудничать по "актуальным международным и региональным вопросам". В частности, речь шла о борьбе с терроризмом.

Одной из тем переговоров стала ситуация на юго-востоке Украины.

"Подчеркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе минских соглашений", — отметили в пресс-службе Кремля.

"Нормандская четверка" — это дипломатическая группа, в которую входят представители России, Украины, Германии и Франции. Главной задачей дипломатов является урегулирование конфликта в Донбассе.

Париж во время переговоров на высшем уровне ранее представлял президент Франсуа Олланд. Теперь его сменит избранный глава государства Эммануэль Макрон.

В начале мая, после переговоров с Ангелой Меркель, Путин заявил, что "нормандский формат" работает и уже показал хороший результат.

"Нужно, в конце концов, добиться, чтобы и представители киевской власти, и представители этих непризнанных республик, чтобы они оказались за одним столом переговоров. Невозможно добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон", — заявил тогда российский лидер.

Что говорил Макрон до выборов

Сам Макрон во время предвыборной кампанию занял достаточно жесткую позицию в отношении России. Так, он говорил, что сумеет "заставить Путина" уважать себя.

Избранный президент неоднократно высказывался за проведение "настоящей европейской политики", которая, по его мнению, подразумевает "независимую" позицию в отношении Москвы.

Комментируя антироссийские санкции, Макрон говорил о необходимости сохранить ограничения, которые могут быть сняты только по мере "выполнения Россией своих обязательств" в отношении конфликтов на Украине и в Сирии.

Ожидания от нового президента

По мнению политологов, при Макроне внешняя политика Франции не изменится. Так, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина сразу после выборов заявила, что ориентация на Вашингтон останется "сознательным выбором французского истеблишмента".

"Так же, как и Олланд, Макрон принадлежит к той части французского истеблишмента, которая является проатлантической", — уверена эксперт.

По словам Обичкиной, если проамериканский курс будет противоречить хорошим отношениям с Россией, Париж выберет дружбу с Вашингтоном.

"Выбор в пользу "атлантизма" — это выбор осознанный и очень серьезный", — добавила эксперт.

С ней согласен и первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Не следует, видимо, ожидать и серьезных позитивных подвижек в российско-французских отношениях. Почти наверняка Эммануэль Макрон по всем основным линиям продолжит политику своего предшественника", — заявил сенатор после выборов во Франции.

При этом координатор депутатской группы по связям с парламентом Французской Республики Леонид Слуцкий считает, что Макрон уже в ближайшее время может оценить потенциал отношений с Москвой.

"Пока очевидно, что внешняя политика Франции во главе с президентом Макроном в ближайшее время останется прозападной, пронатовской и сдержанной по отношению к России. Вместе с тем Макрон интересный и достаточно молодой политик, и нельзя исключать, что он сможет открыть для себя Россию и оценить должным образом потенциал российско-французского сотрудничества", — пояснил депутат.