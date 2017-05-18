Лавров и глава МИД Хорватии проведут переговоры в Москве

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 23 мая проведет в Москве переговоры со своим хорватским коллегой Давором Иво Штиром, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"В ходе запланированных на 23 мая переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предполагается обсудить состояние и перспективы российско-хорватского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также, конечно же, взаимодействие на международной арене", — сообщила Захарова в ходе регулярного брифинга в четверг.

По ее словам, в ходе встречи особое внимание будет уделено вопросу поддержания мира и стабильности в юго-восточной Европе, а также другим актуальным вопросам.