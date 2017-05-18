Зюганов призвал не избегать дебатов всех участников президентской гонки

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал к участию в дебатах всех кандидатов в президенты страны, при этом сам он пока не объявил о том, что будет бороться за пост главы государства в 2018 году.

"Что такое честные выборы? Это реальная программа, сильная команда, которая представлена гражданам, и откровенные честные дебаты, и правильный подсчет голосов, публичный подсчет… Почему во Франции есть, в Америке есть, в Германии есть, а у нас ни разу ни один кандидат в президенты от партии власти не сел на полноценные дебаты?" — сказал Зюганов на пресс-конференции, посвященной предстоящему съезду КПРФ.

Зюганов добавил, что свое видение выборов партия уже озвучила главе ЦИК РФ Элле Памфиловой.

В начале мая лидер КПРФ заявил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах президента России в 2018 году.