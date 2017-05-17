Лавров встретится с президентом и главой МИД Кипра

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего визита на Кипр 18-20 мая встретится с президентом республики Никосом Анастасиадисом и проведет переговоры с министром иностранных дел страны Иоаннисом Касулидисом, сообщили в российском министерстве.
В МИД РФ отметили, что стороны не обойдут вниманием и текущую ситуацию в Сирии и на Украине.
Лавров также примет участие во встрече комитета министров Совета Европы. Председательство в этой организации будет передано Чехии.
"На сессии будет обсуждаться проблематика конфликтов и кризисов в Европе, в частности внутриукраинского конфликта. В повестку дня включены также тема миграции, вопросы обеспечения долгосрочной эффективности системы Европейской конвенции о правах человека, политики Совета Европы по отношению к соседним регионам, взаимоотношений Совета Европы и Европейского союза", — пояснили в российском министерстве.