Хельсинки не чувствует угрозы со стороны Москвы, заявил финский посол

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Финляндия не чувствует угрозы со стороны России, заявил журналистам в среду посол Финляндии в РФ Микко Хаутала.

"Я думаю, что мы не чувствуем какой-то угрозы со стороны России. У нас стабильные отношения… Несмотря на спорные вопросы, касающиеся Украины и Сирии", — сказал посол.

Российская сторона неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы балтийским странам. В Москве подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.

Визит посла Финляндии в Свердловскую область проходит с 16 по 19 мая. В программе визита – встречи с руководителями региона, заседание рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, посещение промышленных предприятий и Уральского федерального университета, проведение бизнес-форума. В состав делегации вошли представители двух десятков финских предприятий, специализирующихся на производстве машиностроительной, металлургической продукции, полимеров, различного оборудования, строительстве, логистике.