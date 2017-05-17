ГД почтила минутой молчания память ушедшего из жизни депутата Тарасюка

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пленарное заседание Госдумы началось в среду с минуты молчания в память об ушедшем из жизни депутате ЛДПР Василие Тарасюке.

"Вы знаете его с 2003 года. Добрый и отзывчивый человек. Давайте почти его память", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая пленарное заседание.

Посольство РФ в Израиле ранее сообщило о гибели пожилого россиянина во время купания в Мертвом море, дипломаты не назвали его имени, ссылаясь на этические соображения. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев подтвердил РИА Новости смерть своего коллеги по фракции Василия Тарасюка в Израиле.

Прощание с парламентарием прошло 11 мая в Центральной клинической больнице Москвы. В гражданской панихиде приняли участие депутаты всех фракций нижней палаты парламента, коллеги из комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также с предыдущих мест работы.