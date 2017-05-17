Гребенкин: иностранные организации пытаются "раскачать" ситуацию в России

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В России растет число зарегистрированных преступлений, связанных с экстремизмом; этому, в частности, способствует деятельность ряда зарубежных неправительственных организаций, не прекращающих попытки "раскачать" ситуацию в РФ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

В интервью журналистам, приуроченном к предстоящему в июне 25-летию СБ РФ, Гребенкин отметил, что "сохраняется тенденция роста количества зарегистрированных преступлений, связанных с экстремизмом".

"С одной стороны, это свидетельство активной работы правоохранительных органов, которые оперативно стали реагировать на экстремистские вылазки. Так, в 2016 году выявлено 1 тысяча 450 преступлений экстремистской направленности, что на 9,1% больше, чем в 2015 году", — сказал Гребенкин.

"Но нельзя не видеть и другой тенденции, связанной с тем, что распространенности экстремистских проявлений во многом способствуют пропаганда через сеть интернет идей национального, религиозного и расового превосходства, а также деструктивная деятельность отдельных неправительственных организаций, прежде всего иностранных, не прекращающих попыток "раскачать" общественно-политическую ситуацию в стране", — добавил он.

По словам Гребенкина, в работе по противодействию экстремизму первостепенное внимание уделяется разработке и реализации профилактических мер, которые позволили правоохранительным структурам и органам власти на местах предотвратить в прошлом году, в частности, свыше 100 межэтнических конфликтных ситуаций.