Медведев примет участие в заседании Евразийского межправсовета

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 25-26 мая в Казани примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета, сообщается на сайте кабмина.

"Двадцать шестого мая под председательством Дмитрия Медведева пройдет заседание Совета глав правительств СНГ… В этот же день Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании Совета глав правительств СНГ будут обсуждены вопросы развития взаимодействия в рамках Содружества, включая международные договоры в сферах использования атомной энергии в мирных целях; геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли; противодействия производству и распространения контрафактной продукции, защиты интеллектуальной собственности.

На заседании Евразийского межправительственного совета, как сообщается, будет рассмотрен широкий спектр тем, касающихся интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, объединяющего Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

"Планируется утвердить план совместных мероприятий по устранению изъятий и ограничений на рынке Союза, обсудить ход работы по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки и развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах-членах", — добавляется в сообщении.

Согласно релизу, на заседании Евразийского межправсовета будут также рассмотрены вопросы организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса, порядка согласования специфических субсидий в отношении промышленных товаров и другие темы, представляющие взаимный интерес.