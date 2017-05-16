В ГД могут 18 мая рассмотреть кандидатуру Антонова на пост посла РФ в США

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам планирует 18 мая рассмотреть кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на пост посла РФ в США, сообщил РИА Новости источник в нижней палате парламента.

"Заседание комитета планируется 18 мая", — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя публикации в прессе по поводу возможного назначения Антонова послом РФ в США, что кадровые перестановки "мы не анонсируем, если и когда президентом будут подписаны соответствующие указы, мы об этом сообщим".