Ципрас и Путин высказались за укрепление отношений России и Греции

АФИНЫ, 14 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Пекине прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, глава греческого правительство заявил об укреплении двусторонних отношений в экономике, торговле, туризме, сообщает Афинское агентство новостей.

В последние годы отмечается значительное увеличение торговых обменов и числа туристов из России в Грецию, отметил Ципрас. Правительства обеих стран тесно работают над укреплением двусторонних отношений во всех областях, с этой целью Греция и Россия подготовят новое заседание российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, цитирует агентство слова Ципраса.

Со своей стороны Путин поблагодарил премьера Греции за усилия по укреплению российско-греческих отношений и указал на необходимость дальнейшего углубления двусторонних связей, сообщает агентство.

На встрече присутствовали министры иностранных дел Сергей Лавров и Никос Котзиас, а также министр по цифровой политике Греции Никос Паппас.