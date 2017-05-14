Ципрас и Путин высказались за укрепление отношений России и Греции

АФИНЫ, 14 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Пекине прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, глава греческого правительство заявил об укреплении двусторонних отношений в экономике, торговле, туризме, сообщает Афинское агентство новостей.
Со своей стороны Путин поблагодарил премьера Греции за усилия по укреплению российско-греческих отношений и указал на необходимость дальнейшего углубления двусторонних связей, сообщает агентство.
На встрече присутствовали министры иностранных дел Сергей Лавров и Никос Котзиас, а также министр по цифровой политике Греции Никос Паппас.