Ушаков: налаживание конструктивной работы отвечает интересам России и США

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Налаживание конструктивного взаимодействия России и США отвечает интересам двух стран, важно, чтобы встреча лидеров государств принесла осязаемый результат, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Как бы ни сопротивлялись этому определенные силы в американском истеблишменте, налаживание конструктивного взаимодействия между Москвой и Вашингтоном отвечает долгосрочным интересам наших стран, а также, что очень важно, задачам обеспечения безопасности и стабильности в мире", — сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах с российским лидером Владимиром Путиным подтверждал настрой на взаимовыгодный прагматический диалог для поиска развязок в различных международных и двусторонних вопросах.

"С учетом многих факторов выскажу предположение, что встреча президента России с американским коллегой может рассматриваться в рамках саммита "группы двадцати" в Гамбурге 7-8 июля. Важно, чтобы этот возможный контакт принес осязаемые результаты и занял позитивное место в работе в двустороннем формате не будущее", — сказал Ушаков.

Как заявил помощник президента, в Москве не ждут, что имеющиеся проблемы в двусторонних отношения с США удастся решить сходу. Он подчеркнул, что портят атмосферу работы и продолжающие резонировать инсинуации о вмешательстве РФ в выборы в США. Ушаков подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся трудности, руководители РФ и США настроены на конкретные дела и результаты.

"Очевидно, что в мире накопилось немало острых вопросов, которые сложно и даже невозможно решить без активного взаимодействия России и США", — сказал Ушаков, отметив, что потенциал у взаимодействия РФ и США есть, в том числе в контексте борьбы с терроризмом и урегулирования региональных кризисных ситуаций.