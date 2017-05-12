Ушаков: налаживание конструктивной работы отвечает интересам России и США

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Налаживание конструктивного взаимодействия России и США отвечает интересам двух стран, важно, чтобы встреча лидеров государств принесла осязаемый результат, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах с российским лидером Владимиром Путиным подтверждал настрой на взаимовыгодный прагматический диалог для поиска развязок в различных международных и двусторонних вопросах.
"С учетом многих факторов выскажу предположение, что встреча президента России с американским коллегой может рассматриваться в рамках саммита "группы двадцати" в Гамбурге 7-8 июля. Важно, чтобы этот возможный контакт принес осязаемые результаты и занял позитивное место в работе в двустороннем формате не будущее", — сказал Ушаков.
"Очевидно, что в мире накопилось немало острых вопросов, которые сложно и даже невозможно решить без активного взаимодействия России и США", — сказал Ушаков, отметив, что потенциал у взаимодействия РФ и США есть, в том числе в контексте борьбы с терроризмом и урегулирования региональных кризисных ситуаций.