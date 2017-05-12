Путин во время визита в Китай проведет встречу с президентом Чехии

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Пекине помимо встреч с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и премьером Греции Алексисом Ципрасом встретится с президентом Чехии Милошем Земаном, предполагаются другие контакты "на ногах", сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На полях" мероприятия также состоятся двусторонние встречи Путина с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, президентом Чешской Республики Милошем Земаном, а также премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом", — сказал Ушаков.

Ушаков отметил, что на двусторонних переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином будут обсуждаться вопросы укрепления партнерства РФ и США.

В материалах к визиту Путина в Китай отмечается, что в ходе встречи с президентом Чехии лидеры затронут тему недопустимости фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, попыток героизации нацизма.