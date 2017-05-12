Песков опроверг сообщения о помощи Навальному в получении загранпаспорта

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Отметка о регистрации письма Навального в администрации президента с просьбой о выдаче загранпаспорта никак не влияет на получение документа в особом порядке, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Наряду с тысячами обращений, которые поступают в администрацию президента, было и это письмо. Оно действительно было зарегистрировано, оно было на имя руководителя администрации. И по профилю затрагиваемых вопросов оно было размечено и направлено в профильное ведомство, где и решался этот вопрос. Профильным ведомством является Министерство внутренних дел", — рассказал Песков.
Он добавил, что отметка о регистрации письма в администрации президента никак не влияет на возможность получения паспорта в особом порядке.
Дважды условно осужденный к лишению свободы Навальный в первых числах мая получил загранпаспорт, о чем сообщил на своем сайте. Он заявлял, что планирует выехать за рубеж для лечения ожога роговицы глаза, который получил в ходе нападения в Москве в конце апреля, когда неизвестные облили его зеленкой. В четверг Навальный вернулся в Москву из Барселоны, где ему была сделана операция.