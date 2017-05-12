В МИД Палестины назвали темы встречи Аббаса и Путина

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Сочи. 11 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Сочи. 11 мая 2017

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вопросы закупки вооружений не обсуждались на встрече президента РФ Владимира Путина и главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, заявил РИА Новости министр иностранных дел ПНА Рияд аль-Малики.

Переговоры Путина и Аббаса состоялись в четверг в Сочи.

"Говорили о закупках пшеницы, о совместных проектах в импорте и фармацевтической сфере, сельскохозяйственных проектах. Обсуждали ввоз сельскохозяйственных продуктов на рынки РФ и ЕАЭС, о птице и мясе, а также обсуждали возможность покупки у РФ нефти. Не говорили ни о чем, связанном с военной сферой, мы не обсуждали эту тему, так как сосредоточены на потребностях палестинского народа. Этот вопрос не в повестке дня", — заявил аль-Малики.