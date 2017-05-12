Глава Приморья рассказал о подготовке к выборам в гордуму Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что не намерен поддерживать на выборах депутатов в Думу Владивостока представителей команды экс-мэра Владимира Николаева, который ранее был осужден, сообщает администрация края.

Ведущая программы "Блиц" в эфире ГТРК "Владивосток" спросила Миклушевского, как он оценивает ход избирательной кампании и участие в ней представителей команды экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, есть ли поддержка Николаева со стороны края.

"Владимир Миклушевский подчеркнул, что в коалицию с такой командой входить не намерен. По его мнению, важно не допустить возможности вернуться к власти людям, которые были замечены в коррупционных скандалах и носили бандитские клички", — сообщает администрация.

"Я неоднократно это говорил, что люди с криминальным прошлым в политику не должны возвращаться. Прежде всего, потому что сами избиратели не хотят видеть во власти выходцев из криминала. Не думаю, что кто-то хочет вернуться в лихие 90-е", – заявил губернатор.

Экс-мэр Владивостока Николаев в 2007 году был осужден условно на 4,5 года за злоупотребления и превышения должностных полномочий. Николаев возместил ущерб, который, по данным следствия и суда, составил около 13 миллионов рублей. Он также на три года был лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. После приговора он сразу же уехал в Таиланд, мотивируя свое решение заботой о здоровье. За время его пребывания за границей истек срок его условного лишения свободы.

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