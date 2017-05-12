Москва оставляет на усмотрение Трампа формат развития отношений с Россией

ФЭРБЭНКС (Аляска, США), 12 мая — РИА Новости. Москва оставляет на усмотрение президента США Дональда Трампа, в каких формах США удобнее развивать отношения с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос, обсуждалось ли в ходе встреч в Вашингтоне возможное восстановление работы президентской комиссии РФ и США, которая была заморожена после начала украинского конфликта, российский министр сообщил, что "мы в предметном плане этой темы не касались".

"Всем известно, что президентская комиссия была весьма полезным инструментом, но учитывая то, что сейчас новая администрация, мы оставляем на усмотрение Дональда Трампа и его сотрудников вопрос о том, в каких формах удобнее отношения с Российской Федерацией развивать", — сказал журналистам Лавров.

Он также рассказал, что Трамп на встрече с ним в среду "подтвердил свой настрой на нормализацию отношений (с РФ — ред.). "Мы будем готовы действовать в той степени и так быстро, как это будет удобно для администрации, которая пока еще формирует свою команду, в том числе и внешнеполитическую", — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ принимает участие в заседании Арктического совета. До перелета на Аляску он посетил Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом.