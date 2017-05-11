Путин провел телефонный разговор с премьером Болгарии

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым выразил надежду на развитие двусторонних отношений в конструктивном ключе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Одиннадцатого мая по инициативе болгарской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Президент России поздравил Бойко Борисова с избранием на пост главы правительства и выразил надежду, что российско-болгарские отношения будут развиваться в конструктивном ключе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы Путин и Бойко обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

"Особый акцент сделан на мероприятиях, приуроченных к исполняющемуся 4 августа 2017 года 25-летию подписания российско-болгарского договора о дружественных отношениях и сотрудничестве и 140-летию освобождения Болгарии от османского ига, которое будет отмечаться в 2018 году", — уточняет Кремль.

Народное собрание Болгарии в четверг официально утвердило состав нового правительства, а также лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова в качестве премьер-министра.