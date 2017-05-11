Путин рассказал о содержании переговоров с Аббасом

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 11 мая — РИА Новости. Российско-палестинские переговоры были содержательными и конструктивными, разговор был откровенным, обсудили ближневосточное урегулирование и другие острые вопросы, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

"У нас прошли содержательные и конструктивные переговоры, как всегда откровенные и в доверительной атмосфере. Мы поговорили и по двусторонним отношениям, и по ближневосточному урегулированию, по острым вопросам и проблемам в регионе", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Разумеется, мы с господином Аббасом подробно обсудили положение дел в ближневосточном урегулировании", — подчеркнул он, добавив, что "у палестино-израильского конфликта есть только политическое, переговорное решение на основе международного права".