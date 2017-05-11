МИД России отметил особую важность отношений с Германией

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Стратегия развития отношений между Москвой и Берлином имеет большое значение не только для двух стран, но и для всей Европы в целом, заявил в четверг директор третьего европейского департамента МИД РФ Сергей Нечаев.

"Стратегиях наших отношений важна не только для наших двух стран, она важна для Европы в целом — в том числе потому, что сейчас, в силу определенных международных событий на Германию смотрят как на лидера Европейского Союза", — сказал Нечаев на открытии российско-германского молодежного форума "Потсдамские встречи".

По мнению дипломата, это произошло в том числе благодаря тому, что Германии "удалось сохранить серьезную политическую плеяду политиков, которые хорошо понимают европейские и международные процессы".

"В послевоенный период то, что мы прошли, ту историю — очень трудную, очень болезненную, когда и на той, и на другой стороне было очень много людей, которые смотрели друг на друга через прорезь прицела. Нам удалось совместными усилиями преодолеть накопившуюся тогда вражду, отчуждение и стать не только добрыми соседями, но и важнейшими в Европе стратегическими партнерами", — констатировал высокопоставленный российский дипломат.

В этой связи он призвал, обратившись к истории, "внимательно посмотреть в будущее и сделать необходимые выводы". "Нам в МИДе интересно ваше мнение, как нам с немцами сформировать то, что мы называем "позитивной повесткой дня" — где мы можем восстановить точки соприкосновения…Я буду очень рад, если нам совместно удастся выстроить такое совместное с немцами будущее, которое нам позволит со всей уверенностью смотреть вперед", — указал Нечаев.

Он напомнил, что наши страны сделали "очень много и в политическом, и в экономическом, и в культурно-гуманитарном плане". "Я думаю, что лучше, чем русские немцев и чем немцы русских мало кто в Европе понимает друг друга, — подчеркнул Нечаев. — "Я очень надеюсь на ваши свежие идеи, на вашу заинтересованность найти пути преодоления того отчуждения, которое в последнее время мы вынуждены наблюдать".-0-