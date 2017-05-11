МИД России отметил особую важность отношений с Германией

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Стратегия развития отношений между Москвой и Берлином имеет большое значение не только для двух стран, но и для всей Европы в целом, заявил в четверг директор третьего европейского департамента МИД РФ Сергей Нечаев.
По мнению дипломата, это произошло в том числе благодаря тому, что Германии "удалось сохранить серьезную политическую плеяду политиков, которые хорошо понимают европейские и международные процессы".
"В послевоенный период то, что мы прошли, ту историю — очень трудную, очень болезненную, когда и на той, и на другой стороне было очень много людей, которые смотрели друг на друга через прорезь прицела. Нам удалось совместными усилиями преодолеть накопившуюся тогда вражду, отчуждение и стать не только добрыми соседями, но и важнейшими в Европе стратегическими партнерами", — констатировал высокопоставленный российский дипломат.
Он напомнил, что наши страны сделали "очень много и в политическом, и в экономическом, и в культурно-гуманитарном плане". "Я думаю, что лучше, чем русские немцев и чем немцы русских мало кто в Европе понимает друг друга, — подчеркнул Нечаев. — "Я очень надеюсь на ваши свежие идеи, на вашу заинтересованность найти пути преодоления того отчуждения, которое в последнее время мы вынуждены наблюдать".-0-