Лавров обсудил в США ситуацию в Сирии и перспективы встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с президентом США Дональдом Трампом. По итогам визита было заявлено, что несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон "могут и должны" вместе содействовать урегулированию международных проблем, в том числе в Сирии.

При этом Лавров заявил, что Россия будет приветствовать "любой вклад США" в функционирование зон безопасности в Сирии. По сложившейся за последние месяцы "традиции" Лаврова до и после переговоров спрашивали о возможном вмешательстве РФ в выборы в США, тем более, что его визит по времени совпал с отставкой главы ФБР Джеймса Коми. Эксперты тем временем назвали этапными прошедшие консультации с точки зрения подготовки предстоящей встречи президентов, которая, как подтвердил Лавров, пройдет в июле.

Первый за четыре года визит в Вашингтон

Изначально встреча Лаврова и Тиллерсона должна была пройти на Аляске, "на полях" министерского заседания Арктического совета. Однако затем было принято решение провести ее отдельно в Вашингтоне, который Лавров в последний раз посещал осенью 2014 года. Тогда вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу он участвовал во встрече формата "2+2" с американскими коллегами. После этого ни подобных встреч, ни тем более отдельных визитов Лавров не совершал.

Более того, рано утром (по московскому времени) стало известно, что Лаврова примет президент США Дональд Трамп. В общей сложности переговоры и в Белом доме, и в госдепартаменте продлились более двух часов. Подводя их итоги, Лавров отметил, что "несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня". Среди них — палестино-израильское урегулирование, украинский конфликт, ситуация в Афганистане.

Санкции и двусторонние вопросы

"По этим вопросам условились продолжать рабочие контакты, искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон", — отметил глава МИД РФ.

Двусторонняя повестка была в числе приоритетных тем переговоров. По словам Лаврова, нынешнее состояние отношений Москвы и Вашингтона "не вызывает радости", а причины этого кризиса "хорошо известны" — действия предыдущей администрации.

"Сейчас приходится действовать с очень низкого уровня. Мы прекрасно понимаем, что российские и американские граждане хотят жить в согласии и нормально общаться. Думаю, что задача политиков сделать так, чтобы все искусственные наслоения, которые этому мешают, были устранены", — сказал Лавров.

По его словам, в ходе переговоров с Тиллерсоном он обсудил итоги встречи их заместителей – Сергея Рябкова и Томаса Шеннона, эти контакты стали первым шагом в работе так называемой рабочей группы по устранению "существующих раздражителей".

"Условились, что по этому каналу мы продолжим рассматривать те раздражители, которые искусственно появились в наших отношениях. Считаю, что это полезный и деловой подход. За один присест все проблемы мы не решим. Это абсолютно ясно. Но то, что есть желание двигаться в этом направлении, – это позитив. Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые и прагматичные отношения, а также решать проблемы", — сказал Лавров.

Он отметил, что "сейчас диалог между Россией и США свободен от идеологизированности, характерной в период администрации Обамы".

"Трамп, его администрация, госсекретарь Тиллерсон — это люди, которые хотят вести диалог не ради того, чтобы показать свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а чтобы решать конкретные вопросы, от которых зависят развитие страны, благополучие граждан и урегулирование конфликтов в разных частях мира", — сказал министр.

Позже госдепартамент США распространил сообщение, в котором говорилось, что Рекс Тиллерсон на встрече с российским коллегой заявил о сохранении санкций против Москвы, пока та "не изменит действия, которые к этому привели". Лавров в свою очередь заявил, что "санкции – это односторонние действия, предпринятые по отношению к нам, и поэтому их решение – не наша проблема".

Отвечая на вопрос российских журналистов, министр заявил, что также обсудил в Вашингтоне вопрос доступа российских дипломатов к объектам российской дипнедвижимости, ограниченный администрацией Обамы в декабре 2016 года.

… и вновь про выборы

"Надеюсь, что удастся эту ситуацию разрядить без усугубления наших отношений", — сказал Лавров.

Американскую прессу двусторонняя повестка интересовала только в одном и ставшем уже традиционным контексте — пресловутого "российского вмешательства" в президентские выборы США и отставки расследовавшего это "влияние" директора ФБР Джеймса Коми. Она произошла как раз в момент, когда борт Лаврова направлялся в США.

Предваряя переговоры с Тиллерсоном, Лавров "удивился" и ответил американской журналистке вопросом на вопрос: "А что, его (Коми – ред.) уволили?" Позже он заявил, что "этот вопрос вообще не ко мне".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Его уволили? Вы шутите? – Лавров на вопрос об отставке главы ФБР

"Я могу вам привести в пример ситуацию, когда в России, Франции, Великобритании кто-то кого-то назначает или увольняет. Это ваши внутренние дела", — сказал Лавров.

Касаясь темы выборов, министр напомнил, что никто до сих пор так и не предоставил доказательства возможного вмешательства Москвы.

"Вроде здесь все взрослые люди. Никогда не думал, что придется отвечать на такие вопросы, тем более в США, с вашей глубоко развитой демократической политической системой. Президент Трамп неоднократно публично говорил о том, что он думает относительно утверждений, будто мы вмешиваемся в ваши внутренние дела. Мне достаточно его публичных заявлений", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что "беда в том, что ни одного факта, ни единого доказательства никто никому не предъявил".

"А если вы освещаете международную жизнь и жизнь своей страны, поинтересуйтесь как журналисты, где эти факты", — сказал Лавров.

Заявления о "российском следе" в предвыборную кампанию он назвал "абсолютно ненормальным фоном" для развития двусторонних отношений.

"Мне кажется, что это просто унизительно для американского народа слышать, что внутренней политикой США руководит Российская Федерация. Как можно великой стране пытаться размышлять такими категориями? Я считаю, что политики наносят очень большой вред политической системе США, когда пытаются представить, что кто-то руководит Америкой извне", — сказал Лавров.

Деэскалация в Сирии

Лавров и Тиллерсон "подробно" обсудили сирийский конфликт и его урегулирование, в том числе в контексте создания и функционирования зон деэскалации. По словам Лаврова, Москва и Вашингтон согласны, что "это должно быть шагом к прекращению насилия" по всей территории Сирии, и способствовать прогрессу в политическом урегулировании.

"Договорились, что будем вместе продолжать работать в рамках формата Астаны, где США присутствуют в качестве наблюдателей. Мы оценили конструктивный вклад, который США внесли на последней встрече. Будем сотрудничать и в рамках женевского процесса… Рассчитываем, что правительство Сирии и все оппозиционные группы будут действовать конструктивно", — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что Москва будет приветствовать "любой вклад США в создание зон деэскалации в Сирии".

"Идея изначально высказывалась США: президентом Трампом и госсекретарем. Мы использовали формат Астаны, чтобы ее хоть как-то начать продвигать в практическом плане, и вклад США будем приветствовать любой. Говорить об этом должны те, кто занимается профессионально ситуацией "на земле", кто владеет этой ситуацией", — сказал Лавров.

При этом министру был задан вопрос о "стратегии выхода" из Сирии и – в который раз – о судьбе президента Сирии Башара Асада.

"И в случае с Ираком, и в случае с Ливией мировое сообщество прогрессивное было одержимо необходимостью свергнуть одного человека — Саддама Хусейна в случае с Ираком и Каддафи в случае с Ливией. К чему это привело? Мы прекрасно видим. Поэтому когда идет речь об урегулировании сирийского кризиса, давайте будем извлекать уроки из прошлых ошибок и делать ставку не на то, чтобы сменить конкретного президента, конкретного лидера, а на то, чтобы искоренить угрозу терроризма", — отметил глава МИД РФ.

Подготовка к встрече Путина и Трампа

По его словам, Трамп на встрече в среду подтвердил, что в Сирии для США главное — это победить террор. "Здесь мы полностью солидарны", — отметил российский министр.

Ожидаемым стал вопрос и о предстоящей встрече президентов Путина и Трампа, отвечая на который, Лавров подтвердил, что она может состояться на саммите "двадцатки".

"Сегодня мы с госсекретарем США Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться по упомянутым мною пунктам повестки дня, в том числе по Сирии и по другим вопросам, с тем чтобы к этой встрече мы подготовили зримые, осязаемые результаты. В любом случае, они (лидеры) повидаются в июле", — сказал министр.

Комментируя итоги встречи, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов заявил, что она стала шагом к снятию напряженности между РФ и США.

"Это первый шаг к деэскалации той напряженности, которая существовала между Россией и США в последние годы. В части налаживания российско-американских отношений можно привести такую аллегорию: мы сделали 20 шагов назад и сейчас сделали один шаг вперед", — сказал Арбатов.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать прорывов в сотрудничестве между США и Россией по Сирии, Арбатов заявил: "Пока это декларативные начинания".

"Но, как сказано в Библии, сначала было слово. В политике тоже без того, чтобы сначала было слово, никакие дела не делаются. Если прозвучало слово, то есть шанс перейти к делу. Если не прозвучало слово, никакого дела не будет", — заметил политолог.

Завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Андрей Сидоров согласен, что пока рано говорить о прорыве в российско-американских отношениях в связи с визитом Лаврова.

"Прорывом может быть только встреча двух президентов и принятие ответственных решений. В данном случае визит Лаврова в Вашингтон лишь показывает, что идут очень интенсивные переговоры и формируется повестка дня для этой встречи. То, что Путин встречался здесь с Тиллерсоном, и то, что Трамп принял Лаврова, говорит о том, что мы настроены на одну волну – по крайней мере, стремимся к тому, чтобы разрешить часть противоречий, которые существуют в российско-американских отношениях", — сказал эксперт.

Касаясь вопроса перспектив совместной борьбы против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), он указал, что здесь у РФ и США нет каких-либо существенных различий, "если только снять вопрос о судьбе Башара Асада".

"Что касается Афганистана, здесь тоже можно договориться, сложнее – по Украине. Также есть вопрос торгово-экономического сотрудничества, но оно упирается в санкции, и здесь также могут быть какие-то определенные подвижки", — предположил Сидоров.