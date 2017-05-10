Джабаров: отношения России и США определит личная встреча Путина и Трампа

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергей Лаврова в Вашингтоне стали продолжением диалога РФ и США, прошедшие в Москве. При этом ключевой и определяющей взаимоотношения двух стран встанет встреча двух президентов в Гамбурге, считает первый замглавы Международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Комментируя переговоры Лаврова с президентом США Дональдом Трампом и главой госдепа Рексом Тиллерсоном, Джабаров заявил РИА Новости, что "встреча прошла на редкость успешно". Он напомнил, о высказывании министра иностранных дел РФ о том, что встреча прошла на хорошем деловом уровне, без излишней идеологизации.

"Трамп — в прошлом представитель делового мира, и переговоры с ним, как и отношения, в целом, будут строится на прагматичной основе", — полагает законодатель.

По его словам, главной темой встречи стало обсуждение "сирийского трека" и понимание, что интересы здесь России и США в основном совпадают, как и в целом понимание ситуации, что нужно совместно бороться с терроризмом.

При этом политик напомнил, что четыре зоны деэскалации в Сирии — это инициатива США, которую Россия поддержала. "Начат диалог между нашими странами по сирийской проблеме, запущен астанинский формат", — сказал Джабаров.

Сенатор обратил внимание, что при обсуждении широкого круга вопросов международной повестки не было уделено особого внимания Украине, как это наблюдалось ранее в работе администрации Обамы. По мнению парламентария, "Трамп достаточно прохладно относится к украинской теме".

С мертвой точки, по словам Джабарова, сдвинулся вопрос о дипломатической собственности РФ в США. Он выразил надежду, что "постепенно эта тема разрешиться".

Среди положительных факторов в рамках переговоров сенатор привел пример, что провалились попытки некоторых журналистов в ходе итогового брифинга поднять тему якобы вмешательства России в избирательную кампанию в США.

"Безобразие, что наши отношения достигли самого дна, и "снизу уже не постучали". Я надеюсь, что взаимоотношения с администрацией Трампа будут прагматичными, и что мы сможем совместно решать многие мировые проблемы", — сказал сенатор.

Вместе с тем он отметил, что, несмотря на важность переговоров в Москве и Вашингтоне по линии глав внешнеполитических ведомств, "ключевой и определяющей будет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге в июле в формате "большой двадцатки".

Джабаров полагает, что итог именно личной встречи президентов определит, как будут выстраиваться отношения России с США на весь период президентства Трампа.