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Политика

Визит Додона в Москву: на пути к восстановлению партнерства

16:4310.05.2017
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© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Визит президента Молдавии Игоря Додона в Москву подходит к концу – лидер страны, подписавшей ранее с Евросоюзом соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли, пообещал, что Молдавия не вступит в НАТО, и заявил о готовности к конструктивному взаимодействию с властями Приднестровья; между тем в среду Роспотребнадзор разрешил поставки в Россию 20 видов молдавских вин.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В Кремле положительно оценили заявления Додона по Приднестровью

"Это важно"

Приезд молдавского лидера на празднование Дня Победы произошел впервые за 10 лет. Сам Додон заявлял накануне своего визита в российскую столицу, что президенты Молдавии "15 лет подряд отказывались посещать Москву 9 мая". "Я решил, что это важно", — признался молдавский лидер.

Акция Бессмертный полк в Кишиневе. Архивное фото
© РИА Новости . Sputnik/Мирослав Ротарь
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Президент Молдавии заявил, что не позволит заменить День Победы

Додон недавно занял президентское кресло — он вступил в должность главы страны 23 декабря. Это произошло на фоне охлаждения в торгово-экономических отношениях Москвы и Кишинева. Как признался сам президент, в последние два года объем экспорта из Молдавии в Россию упал в два раза.

В июне 2014 года Молдавия подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между двумя государствами и ухудшились. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

Однако в своей предвыборной программе Додон не раз декларировал намерение восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. "Очень важно, что в последние месяцы в наших двусторонних отношениях появился новый этап – возвращение к стратегическому партнерству", — заявил Додон на одной из встреч в Москве.

В российскую столицу молдавский лидер взял своего советника по внешней политике и посола Молдавии в России Андрея Негуцу. Додона также сопровождали супруга и сын.

© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости . Александр Вильф
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Президент Молдавии Игорь Додон

Гордость под стенами Кремля

Девятого мая он принял участие в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На своей странице в Facebook Додон написал, что вместе с президентом России Владимиром Путиным возложил венки к Могиле Неизвестного солдата и цветы на плиты с именами городов-героев в Александровском саду.

Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены

"Никто не знает имени этого солдата. Возможно, он, защищавший Москву, был нашим земляком, из Молдавии. Горжусь, что здесь, у Кремлевской стены, прозвучал гимн Молдавии", — признался президент.

На прошедшей 10 мая встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным Додон указал на недопустимость искажения истории и заявил, что необходимо защищать память о погибших в Великой Отечественной войне.

Диалог выше партийных амбиций

Собеседники сошлись во мнении, что межпарламентское сотрудничество двух стран нужно развивать. Додон также назвал ошибкой решение парламента Молдавии не принимать участие в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в марте.

Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В Госдуме подчеркнули значимость визита президента Молдавии 9 мая

"Вы знаете демарш, который был в марте, я считаю, что это было ошибкой парламентского большинства. Мы не дадим из-за каких-то личных, партийных, узких амбиций портить наши двусторонние отношения, которые сейчас входят в новый этап своего развития", — заверил он Володина.

Спикер Госдумы в свою очередь заявил, что приезд Додона на 9 мая "многое значит для развития отношений между двумя народами".

"Поэтому мы надеемся, что с вашим участием, с участием коллег по парламенту Молдовы мы многое можем сделать, развивая межпарламентское сотрудничество, развивая именно отношения народов и на межпартийном уровне, и на межпарламентском уровне, на уровне наших групп дружбы. И думаю, что у нас это получится", — заключил Володин.

О сотрудничестве с ЕАЭС и СНГ

Додон пообещал, что Молдавия будет представлена на мероприятиях Содружества Независимых Государств (СНГ). Он также дал понять, что Кишинев рассчитывает на предоставление статуса наблюдателя в ЕАЭС Молдавии в октябре.

Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Додон пообещал, что Кишинев будет представлен на мероприятиях СНГ

"Я принял решение важное, которое поддерживает большинство граждан нашей страны, и подписал в начале апреля рамочное соглашение, меморандум с Евразийским экономическим союзом, с Евразийской экономической комиссией. Мы подали заявку, чтобы получить статус наблюдателя. Я надеюсь, что в первой декаде октября в Сочи, когда будет встреча на уровне президентов пяти стран ЕврАзЭс, будет принято решение предоставить Молдове статус наблюдателя", — сказал Додон.

© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Республики Молдова Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент Республики Молдова Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2017

Нет — НАТО, да — диалогу с ПМР

В то же время, говоря о перспективах отношений с НАТО, молдавский лидер четко заявил: "НАТО – категорически неприемлемо" для Молдавии.

Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости . Александр Вильф
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Додон назвал категорически неприемлемым вступление Молдавии в НАТО

"Я всем нашим внешним партнерам всегда говорил: есть три-четыре вещи, которые я никогда не могу (позволить – ред.), чтобы они были предметом для переговоров. Это наша государственность, сохранение Молдовы, не объединение с какими-то странами. Второе — это наш нейтралитет, НАТО — категорически неприемлемо. Третий принципиальный момент — это наше православие. Ценности европейские, которые пытаются нам разными путями навязать, нам это не нужно. И четвертое — это наше стратегическое партнерство с нашими друзьями из России", — подчеркнул он.

В то же время Додон указал, что готов к конструктивному взаимодействию с руководством непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

Президент Молдовы Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Додон заявил о готовности наладить диалог с Приднестровьем

"У нас уже были две встречи с руководителем приднестровского региона. Я надеюсь, в ближайшее время будут и другие. Мы должны объединять страну, я думаю, что это все понимают. Понимают, что это непросто, там уже другое поколение, мы все это понимаем. Но шаг за шагом будем решать те проблемы, которые есть между жителями на левом и на правом берегу (Днестра — ред.), чтобы сблизились (позиции — ред.) и в нужный момент, когда все будут готовы, принять решение по политическому урегулированию", — сказал он.

Соглашение по мигрантам

Молдавский лидер рассказал Володину, что Москва и Кишинев готовят соглашение в контексте мигрантов. По словам Додона, оно "будет подписано в ближайшее время".

Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Путин: Россия всегда будет с теми, кто выбирает путь партнерства

"Вы знаете, что в РФ работают более 500 тысяч наших сограждан. Для нас очень важно, чтобы здесь, в России, они получали социальную помощь, которую получают граждане РФ и граждане других стран", — сказал президент.

Он отметил, что благодаря предшествующим договоренностям с президентом РФ было принято решение об амнистии для некоторых категорий мигрантов.

"Надеюсь, что будут и следующие шаги по амнистированию тех граждан, которые не могут въехать сейчас в Россию", — добавил молдавский лидер.

В среду Додон также обсудил перспективы развития двусторонних отношений со статс-секретарем – замглавы МИД РФ Григорием Карасиным.

In vino veritas

Между тем 10 мая Роспотребнадзор разрешил поставки в Россию 20 видов продукции молдавского винодельческого предприятия "Крикова".

Как сообщается на сайте ведомства, специалисты Роспотребнадзора завершили экспертизу представленной документации и лабораторные исследования образцов винодельческой продукции комбината по производству вин "Крикова" (SA "CRICOVA" Республика Молдова).

Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Додон прокомментировал решение Роспотребнадзора по молдавским винам

"По результатам выданы положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции. Комбинату по производству вин "Крикова" (SA "CRICOVA") разрешены поставки указанной продукции в Российскую Федерацию", — отмечалось в сообщении.

Как заявил РИА Новости политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, "визит Додона показывает его, как президента, стремление установить выгодные для Молдавии отношения с Россией".

"От торговой войны и той изоляции, в которую Молдавия попала, проигрывала, прежде всего, она, а не Россия", — отметил эксперт.

"Другое дело, что политически Додон пока не сможет, в силу того, что Молдавия – парламентская республика, принять целый ряд решений", — указал он.

Президент Молдовы Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В парламенте Молдавии хотят заставить Додона утвердить День Европы

По его мнению, ключевым событием в этой связи должны стать предстоящие парламентские выборы в Молдавии.

"Если на этих выборах социалисты и пророссийские силы, которые будут проходить уже по смешанной системе, смогут получить большинство в парламенте, тогда те наработки и позитивные сигналы, которые мы наблюдаем, могут быть воплощены уже в конкретные политические решения", — заключил Добромелов.

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