В Госдуме высоко оценили визит президента Молдавии в День Победы

Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что приезд президента Молдавии Игоря Додона на празднование Дня Победы в Москву многое значит для развития отношений между двумя народами.

"Ваш приезд на 9 мая многое значит для развития отношений между двумя народами. Поэтому мы надеемся, что с вашим участием, с участием коллег по парламенту Молдовы, мы многое можем сделать, развивая межпарламентское сотрудничество, развивая именно отношения народов и межпартийном уровне, и на межпарламентском уровне, на уровне наших групп дружбы. И думаю, что у нас это получится", — сказал Володин на встрече с Додоном.

Президент Молдавии Игорь Додон, прибывший с визитом в Москву, 9 мая принял участие в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как заявил Додон РИА Новости перед поездкой, вместе с ним в Москву отправится советник президента по внешней политике и посол Молдавии в России Андрей Негуца, а также пресс-секретарь главы республики Ион Чебан. Также в поездке президента будут сопровождать его супруга Галина Додон и средний сын Богдан.