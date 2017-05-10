Лавров: в Европе должны понять, что время отношений "ученик-учитель" прошло

МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что Европа поймет: время отношений с Россией в формате "ученик-учитель" ушло.

Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании "Мир" , комментируя итоги визита в Сочи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и ее переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Визит Ангелы Меркель был, конечно, весьма показательным, это был первый ее визит за несколько лет. И беседа прошла конструктивно, по-деловому, без каких либо попыток друг другу читать нотации. Это не наш принцип, и мы рассчитываем, что и в Европе поймут, что отношения "ученик-учитель" давным-давно уже канули в прошлое", — подчеркнул Лавров.