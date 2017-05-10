Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждался визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в США и вопросы деэскалации в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания обсуждались текущие вопросы российской повестки дня", — сказал он. "В контексте запланированных на сегодня контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими коллегами затрагивалась тема двусторонних российско-американских отношений", — сообщил Песков. "Также состоялся обмен мнениями по ходу формирования зон деэскалации в Сирии в свете подписания на встрече в Астане соответствующего соглашения", — добавил он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.