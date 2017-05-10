Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждался визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в США и вопросы деэскалации в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.