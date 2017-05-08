Россия готова к нормализации отношений с Францией, заявили в Совфеде

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия готова к нормализации отношений с Францией, более тесным связям с французскими политическими и бизнес-кругами, хотя с победой Эммануэля Макрона вряд ли можно ожидать кардинальных изменений в отношениях двух стран, отмечает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД Франции.

"Россия готова к нормализации отношений с Францией, более тесным связям с французскими политическими и бизнес-кругами. И если говорить о французском обществе в целом, есть надежда на улучшение наших отношений в недалеком будущем", — сказал Климов РИА Новости.

Вместе с тем сенатор признал, что избрание Макрона на пост президента Франции говорит о том, что "кардинальных" изменений в политике главы государства по отношению к России ждать пока не приходится.

"От самого Макрона не стоит ожидать экстравагантных шагов по отношению к России, все тенденции, которые были при (Франсуа) Олланде, сохранятся и в ближайшее время", — заявил парламентарий.

По его мнению, Макрон является "продуктом очень активных действий нынешнего правящего класса" Франции, и новый президент также будет исходить из принципов евроатлантической солидарности.