Россия готова к нормализации отношений с Францией, заявили в Совфеде

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия готова к нормализации отношений с Францией, более тесным связям с французскими политическими и бизнес-кругами, хотя с победой Эммануэля Макрона вряд ли можно ожидать кардинальных изменений в отношениях двух стран, отмечает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Россия готова к нормализации отношений с Францией, более тесным связям с французскими политическими и бизнес-кругами. И если говорить о французском обществе в целом, есть надежда на улучшение наших отношений в недалеком будущем", — сказал Климов РИА Новости.
"От самого Макрона не стоит ожидать экстравагантных шагов по отношению к России, все тенденции, которые были при (Франсуа) Олланде, сохранятся и в ближайшее время", — заявил парламентарий.
По его мнению, Макрон является "продуктом очень активных действий нынешнего правящего класса" Франции, и новый президент также будет исходить из принципов евроатлантической солидарности.