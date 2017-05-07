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Политика

Пятилетка Путина: о политике, решениях и перспективах кампании 2018 года

00:3407.05.2017
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© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Седьмого мая 2017 года исполняется пять лет со дня вступления Владимира Путина в должность президента России в третий раз.

Президент России Владимир Путин
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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"Читайте по губам": что говорил Путин за годы президентства
Путин пришел в большую политику в 1999 году, занимал должности первого заместителя и исполняющего обязанности председателя правительства РФ, а позднее и премьер-министра. В 2000 году он стал вторым после Бориса Ельцина президентом Российской Федерации. Этот пост он занимал два срока подряд, а в 2008 году новоизбранный президент Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Путина председателем правительства России.

В третий раз Путин стал президентом в 2012 году, начав свою работу с подписания так называемых "майских указов" — широкой программы развития социальных гарантий. Третий президентский срок Путина заканчивается весной 2018 года.

Who is Mr. Putin?

По мнению экспертов, за прошедшие 17 лет Запад хорошо усвоил, "кто такой мистер Путин". Как и в России, за рубежом его оценивают как политика мирового значения, но зачастую непредсказуемого.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Who is Mr. Putin? Эксперты рассказали, как изменилась политика Путина
Член правления Германо-российского форума Мартин Хоффманн полагает, что в начале нынешнего президентского срока Путина открытость его политики в отношении Запада и склонность сотрудничать были гораздо выше, чем сейчас.

Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что для западной аудитории Путин остается непредсказуемым политиком. Никто, уточнил он, не ожидал мюнхенской речи, действий, касающихся защиты интересов русских и воссоединения с Крымом, готовности противостоять любому давлению.

"Все понимают, что Путин — решительный политик. Ему посвящены уже тысячи статей, я читал более двадцати книг, которые изданы на Западе, где исследователи пытаются объяснить мотивы поведения Путина. Мне кажется, здесь разгадка кроется как раз именно в ценностях. А жалобы иностранных лидеров на непредсказуемость российского президента выглядят достаточно странно. В политике, как и в шахматах, преимущество у того, кто может лучше понять шаги конкурентов, при этом его действия невозможно просчитать до конца партии", — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Биография Владимира Путина
При этом эксперты склонны считать, что внешняя политика и позиция России на мировой арене под занавес третьего президентства Путина должны и, скорее всего, отойдут на второй план, а фокус будет сделан на внутренней повестке. Это оставшееся время, а также четвертый президентский срок, в случае участия и победы в выборах, Путин посвятит перенастройке системы, избавлению ее от ручного управления.

В то же время эксперты отмечают, что образ успешного руководителя может ослабнуть, если не будут предприняты реформаторские шаги.

Как считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, в условиях, когда многие страны поворачиваются к внутренним проблемам, России придется сделать то же самое, "потому что без этого и внешние успехи уже сами по себе не выручат".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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В ФоРГО выяснили, сколько россиян готовы поддержать Путина на выборах-2018
К тому же Лукьянов отметил, что перед Путиным может возникнуть необходимость перенастраивать систему и освобождать ее от так называемого "ручного управления". "Я думаю, что этим ему придется заниматься следующий срок, если он на него двинется", — сказал он.

Участие в выборах-2018

Вопрос участия Путина в президентских выборах, которые состоятся в 2018 году, до сих пор не решен. На вопрос об участии президента РФ Владимира Путина в кампании 2018 года его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что тема президентских выборов пока не стоит в кремлевской повестке дня.

Меж тем в начале текущего года Песков говорил, что он надеется на участие Путина в выборах 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Песков надеется, что Путин пойдет на выборы 2018 года
Ранее Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) сообщал, что в случае участия Путина в президентских выборах 2018 года за него могут проголосовать около 70-75% избирателей, при этом ни один из возможных оппонентов не сможет составить значимой конкуренции, и кампания будет носить референдумный сценарий.

Согласно исследованию Romir, на вопрос о том, за кого бы в случае неучастия Путина в выборах они проголосовали, 39% опрошенных затруднились ответить, 17% заявили о том, что не пойдут на выборы, 12% отметили, что испортят или заберут бюллетень. Аналогичную картину отражают и результаты опроса ВЦИОМ.

По данным Romir, среди тех сторонников Путина, кто готов сделать второй выбор при его отсутствии в президентской гонке, 9% респондентов высказались в пользу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 6% — в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 4% — в пользу лидера СР Сергея Миронова, по 2% — в пользу Алексея Кудрина, Ирины Хакамады и Михаила Прохорова.

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