Пятилетка Путина: о политике, решениях и перспективах кампании 2018 года

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Седьмого мая 2017 года исполняется пять лет со дня вступления Владимира Путина в должность президента России в третий раз.
В третий раз Путин стал президентом в 2012 году, начав свою работу с подписания так называемых "майских указов" — широкой программы развития социальных гарантий. Третий президентский срок Путина заканчивается весной 2018 года.
Who is Mr. Putin?
По мнению экспертов, за прошедшие 17 лет Запад хорошо усвоил, "кто такой мистер Путин". Как и в России, за рубежом его оценивают как политика мирового значения, но зачастую непредсказуемого.
Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что для западной аудитории Путин остается непредсказуемым политиком. Никто, уточнил он, не ожидал мюнхенской речи, действий, касающихся защиты интересов русских и воссоединения с Крымом, готовности противостоять любому давлению.
"Все понимают, что Путин — решительный политик. Ему посвящены уже тысячи статей, я читал более двадцати книг, которые изданы на Западе, где исследователи пытаются объяснить мотивы поведения Путина. Мне кажется, здесь разгадка кроется как раз именно в ценностях. А жалобы иностранных лидеров на непредсказуемость российского президента выглядят достаточно странно. В политике, как и в шахматах, преимущество у того, кто может лучше понять шаги конкурентов, при этом его действия невозможно просчитать до конца партии", — подчеркнул он.
В то же время эксперты отмечают, что образ успешного руководителя может ослабнуть, если не будут предприняты реформаторские шаги.
Как считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, в условиях, когда многие страны поворачиваются к внутренним проблемам, России придется сделать то же самое, "потому что без этого и внешние успехи уже сами по себе не выручат".
Участие в выборах-2018
Вопрос участия Путина в президентских выборах, которые состоятся в 2018 году, до сих пор не решен. На вопрос об участии президента РФ Владимира Путина в кампании 2018 года его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что тема президентских выборов пока не стоит в кремлевской повестке дня.
Меж тем в начале текущего года Песков говорил, что он надеется на участие Путина в выборах 2018 года.
Согласно исследованию Romir, на вопрос о том, за кого бы в случае неучастия Путина в выборах они проголосовали, 39% опрошенных затруднились ответить, 17% заявили о том, что не пойдут на выборы, 12% отметили, что испортят или заберут бюллетень. Аналогичную картину отражают и результаты опроса ВЦИОМ.
По данным Romir, среди тех сторонников Путина, кто готов сделать второй выбор при его отсутствии в президентской гонке, 9% респондентов высказались в пользу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 6% — в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 4% — в пользу лидера СР Сергея Миронова, по 2% — в пользу Алексея Кудрина, Ирины Хакамады и Михаила Прохорова.