Депутат ГД: российский флот не нуждается в украинских катерах

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Обвинения Украины в адрес РФ в попытке захватить спасательный катер в Черном море выглядят абсурдно и высосаны из пальца, заявил в пятницу РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Министерство инфраструктуры Украины заявило на своей странице в Facebook, что российский корабль в апреле якобы пытался захватить украинский спасательный катер в Черном море.

"Я еще не знаю случаев, чтобы российские корабли захватывали какое-то судно, но в любой морской державе пограничник, увидев нарушителя, приказывает ему лечь в дрейф и застопорить ход. Это означает, что судно сбилось или ошиблось курсом. Российский флот не нуждается в украинских катерах и все обвинения в захвате украинского судна высосаны из пальца и явно абсурдны", — сказал собеседник агентства.

По его словам, если инцидент и имел место в Черном море, то мог быть связан только с одной причиной: украинский катер перепутал свои территориальные воды с чужими.

"К сожалению, украинские корабли и самолеты уже не первый раз демонстрируют враждебность в нейтральных или российских экономических водах", — подчеркнул депутат.

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