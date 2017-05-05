Доход генпрокурора России Чайки в 2016 году превысил 9,2 миллиона рублей

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Доход генерального прокурора РФ Юрия Чайки за 2016 год превысил 9,2 миллиона рублей, что примерно на 400 тысяч больше, чем его заработок в 2015 году, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно сообщению надзорного ведомства, декларированный доход Чайки в прошлом году был равен 9 275 344 рублей, его супруги — 8 280 000 рублей. В пользовании у генпрокурора РФ находится квартира площадью 203,6 квадратных метра, также в его владении автомобиль "ГАЗ-13". В общей долевой собственности его супруги — квартира площадью 203,6 квадратных метра, а также в ее индивидуальной собственности находится нежилое помещение площадью 175,3 квадратных метра.

В 2015 году Чайка заработал почти 8,8 миллиона рублей, в пользовании генпрокурора РФ находились квартира и два машиноместа, а также автомобиль "ГАЗ-13". Кроме того, его супруга в том же году заработала более 7,5 миллиона рублей.

Декларированный доход первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана за 2016 год составил 4 866 348 рублей, а его супруги — 692 256 рублей. В 2015 году Буксман заработал 4,9 миллиона рублей.

По данным за 2016 год, в общей долевой собственности у Буксмана находится квартира площадью 147,5 квадратных метра, также в его собственности — автомобиль "Фольксваген Пассат". В общей долевой собственности его супруги, согласно опубликованным сведениям, квартира площадью 147,5 квадратных метра, а также в ее индивидуальной собственности находится нежилое помещение площадью 41,4 квадратных метра.