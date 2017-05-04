Путин освободил Круппо от должности замглавы Россотрудничества
18:1804.05.2017
(обновлено: 18:21 04.05.2017)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Круппо от должности замглавы Россотрудничества, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Круппо Сергея Маратовича от должности заместителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в тексте указа.
Круппо был назначен заместителем главы Россотрудничества 20 октября 2015 года.