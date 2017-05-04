В ОНФ сообщили, сколько поручений из "майских указов" Путина было выполнено

Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. 4 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. 4 мая 2017

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Из 179 поручений в рамках исполнения "майских указов" президента РФ Владимира Путина ОНФ считает исполненными 35, 100 поручений исполнены частично и требуют доработки, не исполнено 44 поручения, сказал руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов на совместном заседании госсовета РФ и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ.

На заседании Путин обратился к главе Счетной палаты Татьяне Голиковой и Анисимову с просьбой озвучить свои оценки, касающиеся реализации майских указов.

"ОНФ проводит мониторинг исполнения поручений, основанных на восьми "майских указах", и поручениях в их развитие. Экспертами ОНФ подготовлены заключения на доклады правительства России по 179 поручениям в рамках исполнения "майских указов" и в их развитие. Из них ОНФ считает исполненными — 35 поручений, 44 поручения — не исполнены, а 100 поручений — исполнены частично и требуют доработки", — сказал Анисимов.