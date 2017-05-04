Россия сожалеет, что в США сохраняется русофобская кампания

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни. 4 мая 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни. 4 мая 2017

ПОРВОО (Финляндия), 4 мая — РИА Новости. Москва сожалеет, что в США сохраняется русофобская кампания, запущенная еще при Бараке Обаме, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, на этапе, когда происходила смена администрации в Белом доме, наши отношения находились на очень низкой точке, поскольку администрация Обамы делала все возможное, чтобы их подорвать. И печально, что развязанная администрацией Обамы русофобская кампания сохраняет свою инерцию в США и сегодня", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Вместе с тем он отметил, что "мы хотим развивать отношения с любой страной, думать позитивно, развивать нормальные, взаимовыгодные, прагматичные связи".

"Насколько мы понимаем, в ходе предвыборной кампании, теперь уже президент (США Дональд — ред.) Трамп выступал примерно с таких же позиций за развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами, в том числе и с Россией. Соответствующий настрой подтвердился в ходе недавнего телефонного разговора президента (РФ Владимира) Путина и президента Трампа", — добавил российский министр.