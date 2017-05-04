Лавров обсудил с главой финского МИД отношения между Россией и Евросоюзом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Финляндии Тимо Сойни во время встречи в Хельсинки. 4 мая 2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Финляндии Тимо Сойни во время встречи в Хельсинки. 4 мая 2017

ПОРВОО (Финляндия), 4 мая — РИА Новости. Состояние отношений между РФ и ЕС не может вызывать удовлетворение, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы обсудили состояние отношений между Россией и Евросоюзом, оно, конечно, не может вызывать никакого удовлетворения. Мы напомнили о предложении по выводу этих отношений из нынешнего тупика, предложениях, которые были переданы президентом Путиным председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру в июне прошлого (2016) года", — заявил Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Тимо Сойни.