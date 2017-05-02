Путин: Россия готова оказывать содействие Германии как председателю G20

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи. 2 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи. 2 мая 2017

СОЧИ, 2 мая — РИА Новости. Москва готова оказывать все необходимое содействие Германии как председателю "Большой двадцатки", заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Российская сторона готова оказывать германскому председательству (в G20) все необходимое содействие и способствовать тому, чтобы саммит в Гамбурге прошел результативно, чтобы были приняты концептуальные консенсусные решения по наиболее острым проблемам мировой экономики и финансов", — сказал Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.