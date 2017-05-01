Губернатор Кузбасса принял отставку своего зама по ЖКХ и дорогам

КЕМЕРОВО, 1 мая — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в понедельник принял отставку своего заместителя по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолия Лазарева, сообщили РИА Новости в региональной администрации.

Лазарев занимал этот пост с августа 2012 года, в подразделениях обладминистрации работал с 2001 года — от отдела энергетики департамента топливно-энергетического комплекса до начальника департамента ЖКХ и дорожного комплекса Кузбасса (2010 год).

"Причина отставки — увольнение по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Исполняющим обязанности заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу назначен Дмитрий Кудряшов", — сказал представитель администрации.

Дмитрий Кудряшов родился 13 августа 1969 года в Кемерово. В 1992 году с отличием окончил Кемеровский государственный университет по специальности "Химия", в 2004 году получил диплом "с отличием" Новосибирского государственного технического университета по специальности "Высоковольтные электроэнергетика и электротехника". Кандидат технических наук.

Работал на руководящих должностях на предприятиях электроэнергетической отрасли, с февраля 2016 года занимал должность начальника департамента электроэнергетики администрации Кемеровской области. Женат, воспитывает троих детей.