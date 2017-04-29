Якутское "молодежное правительство" признано лучшим на всероссийском съезде

ЯКУТСК, 29 апр — РИА Новости. Представители Якутии получили диплом в номинации "Лучшее молодежное правительство" на IX съезде Ассоциации молодежных правительств (АМП) России, который в пятницу завершил работу в Казани, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства РС(Я).

"Столь высокой оценки удостоена планомерная работа молодежного правительства Якутии, которое регулярно проводит благотворительные акции и реализует десятки проектов, таких, как "Я — инженер", конкурс молодых врачей "Профессия- ЖИЗНЬ", проект "Моя профессия IT" и другие", — сказал собеседник агентства.

В работе всероссийского съезда молодежных правительств приняли участие 130 человек из 56 регионов России, главным образом, студенты.

"Отдельные их задумки берёт на вооружение действующее "взрослое" правительство, Также их инициативы высоко котируются и находят поддержку на Дальнем Востоке, в других регионах. Потому что почти все эти проекты носят прикладной характер", — прокомментировал успех якутян глава региона Егор Борисов в своем Instagram.

Молодежное правительство Республики Саха (Якутия) было создано по инициативе Борисова в июле 2010 года как консультативный орган при правительстве в целях вовлечения молодежи в решение социально-экономических задач развития региона, повышения ее правовой и политической культуры, совершенствования системы отбора и подготовки резерва управленческих кадров.

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