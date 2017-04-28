В МИД отреагировали на заявление Белого дома об изоляции России в ООН

ООН, 28 апр – РИА Новости, Ольга Денисова. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов назвал "странным" заявление Белого Дома об "изоляции РФ в ООН".

Администрация США ранее назвала одной из заслуг президента Дональда Трампа за первые 100 дней у власти в области внешней политики "изоляцию России в ООН". Об этом говорилось в сообщении пресс-службы Белого дома о главных заслугах Трампа на посту президента.

"Странное заявление. Мы наоборот стремимся к сотрудничеству со всеми странами, в том числе, и прежде всего, с США в рамках ООН", — заявил Гатилов журналистам в пятницу.

"Я думаю, что речь должна идти… не о том, чтобы ставить кого-то в изоляцию, а о том, чтобы искать точки соприкосновения и тем самым выходить на общеприемлемые решения существующих проблем. В этом и должна состоять работа в ООН, а не в том, чтобы ставить кого-то в изоляцию", — сказал замглавы МИД РФ.