Политолог: от встречи Меркель и Путина не стоит ждать судьбоносных решений

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным вряд ли повлечет за собой судьбоносные решения. Такое мнение выразил в интервью агентству Sputnik главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Меркель является сейчас председателем Большой двадцатки, саммит состоится в начале июля в Гамбурге (7-8.07). <…> Ничего там судьбоносного быть не может, потому что то, что обсуждается предварительно по 20-ке – это всегда общие вопросы. Жизнь вносит свои коррективы, и сами заседания очень подвержены текущим событиям", — заявил он.

По мнению политолога, двусторонние отношения между государствами сейчас "зависли". В Германии проходит избирательная кампания, где российский фактор используется как инструмент внутренней борьбы.

"Россия сейчас не воспринимается как объект политического интереса. Россия и в Германии, и во Франции, и в Америке превратилась в некий инструмент решения внутренних и внешних вопросов. И так ее и воспринимают, что, естественно, Россию не устраивает. Это означает, что никакой четкой линии хотя бы в среднесрочной перспективе ждать не стоит", — пояснил Лукьянов.

Украинский кризис, Минский процесс и борьба с терроризмом также станут предметом переговоров российского и немецкого лидеров, однако вряд ли дадут ощутимый результат, отметил политолог.

"Этот этап мы уже проходили многократно и всерьез считать, что эта тема может служить какой-то политической опорой не приходится", – резюмировал он.