Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Эрдогана

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече 3 мая обсудят двусторонние отношения, региональные и международные проблемы, касающиеся в том числе кризиса в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Третьего мая по приглашению президента РФ Владимира Путина президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом. В ходе предстоящих переговоров в Сочи лидеры обменяются мнениями по всему комплексу российско-турецких отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся 10 марта в Москве шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также предполагается рассмотреть актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего, касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса.