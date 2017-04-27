Клинцевич ответил на заявления постпреда США при ООН о давлении на Россию

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Давление на Россию изначально контрпродуктивно, постпред США при ООН Никки Хейли должна "вернуться на землю" из "Зазеркалья", считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила в четверг, что давление на Россию необходимо для разрешения конфликта в Сирии. По ее словам, она "будет продолжать давить" на Совбез ООН, "чтобы он действовал, делал что-то, даже если Россия будет накладывать вето".

"Видимо, постпред США при ООН Никки Хейли плохо училась в школе. А потому напомню ей, что третий закон Ньютона гласит: действию всегда есть равное и противоположное противодействие", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению сенатора, в последние годы постпред США при ООН, судя по всему, "находилась в какой-то другой реальности, если так и не смогла понять, что давление на Россию изначально контрпродуктивно".

"Вернитесь на землю, госпожа Хейли. Зазеркалье – не место для пребывания ответственных политиков", — призвал Клинцевич.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>