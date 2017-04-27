Клинцевич ответил на заявления постпреда США при ООН о давлении на Россию

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Давление на Россию изначально контрпродуктивно, постпред США при ООН Никки Хейли должна "вернуться на землю" из "Зазеркалья", считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Видимо, постпред США при ООН Никки Хейли плохо училась в школе. А потому напомню ей, что третий закон Ньютона гласит: действию всегда есть равное и противоположное противодействие", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
"Вернитесь на землю, госпожа Хейли. Зазеркалье – не место для пребывания ответственных политиков", — призвал Клинцевич.
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