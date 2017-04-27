Пушков после призыва Хейли надавить на РФ назвал ее экзальтированной особой

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал постпреда США при ООН Никки Хейли "экзальтированной особой без опыта в области внешней политики" после ее заявления о необходимости давления на РФ для разрешения конфликта в Сирии.

"Судя по (Саманте) Пауэр и Хейли, должность постпреда США при ООН выделена не дипломатам, а экзальтированным особам без опыта в области внешней политики", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Судя по Пауэр и Хейли, должность постпреда США при ООН выделена не дипломатам, а экзальтированным особам без опыта в обл. внешней политики. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 апреля 2017 г.

​

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила в четверг, что давление на Россию необходимо для разрешения конфликта в Сирии. По ее словам, она "будет продолжать давить" на Совбез ООН, "чтобы он действовал, делал что-то, даже если Россия будет накладывать вето".

Она добавила, что Россия защищает лидера страны, который применяет химическое оружие против собственного народа, блокируя резолюции Совета Безопасности. Асад же, по ее словам, продолжает действовать, зная, что "Россия будет покрывать его".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).